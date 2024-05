Um simulacro de pistola, dois rádios transmissores, duas bases de carregador, 237 pedras de crack, 164 pinos de cocaína, 96 buchas de maconha, um cordão folheado a ouro, três aparelhos celulares, R$ 36,00 em espécie, uma moto e um fuzil - Divulgação/PM

Publicado 16/05/2024 14:25

Cabo Frio - Na manhã desta quarta-feira (15), o 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) deflagrou uma operação nos bairros Rainha da Sucata, Monte Alegre, Boca do Mato, Tangará e Reserva do Peró, em Cabo Frio. A ação, que contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, teve como objetivo desarticular ações criminosas de organizações criminosas que atuam na região e resultou em cinco detidos.

Durante a operação, os policiais realizaram buscas e apreensões em diversos pontos dos bairros citados. Ao todo, foram desobstruídos um ponto de barricada, presos dois adultos e apreendidos três menores de idade. Além disso, a equipe apreendeu um simulacro de pistola, dois rádios transmissores, duas bases de carregador, 237 pedras de crack, 164 pinos de cocaína, 96 buchas de maconha, um cordão folheado a ouro, três aparelhos celulares, R$ 36,00 em espécie, uma moto e um fuzil.

A operação foi realizada com o objetivo de garantir a ordem pública e a segurança da comunidade, além de propiciar o correto funcionamento de serviços públicos essenciais e garantir o restabelecimento do direito fundamental de ir e vir da população de Cabo Frio.