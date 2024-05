Condomínio Monte Carlo, do Programa Minha Casa Minha Vida - Divulgação/PM

Condomínio Monte Carlo, do Programa Minha Casa Minha Vida Divulgação/PM

Publicado 15/05/2024 13:34

Cabo Frio - Uma tragédia familiar chocou os moradores do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na madrugada desta quarta-feira (15). Um homem, identificado como William Rafael da Silva, foi morto a facadas pelo próprio irmão, Wilton Stefano da Silva Leonardo, durante uma briga no condomínio onde ambos moravam. O pai de ambos, Ivanildo Leonardo, também foi esfaqueado durante a briga e foi a óbito horas depois no hospital.

O crime aconteceu por volta das 4h da manhã, na Rua do Amor, Quadra 3-A do bloco amarelo do Condomínio Monte Carlo, do Programa Minha Casa Minha Vida. Segundo informações da Polícia Militar, a briga teria começado entre os irmãos por motivos ainda não esclarecidos.

No calor da discussão, Wilton pegou uma faca e golpeou William. Dois tiros de revólver também foram efetuados. O pai das vítimas, Ivanildo, tentou intervir e também foi esfaqueado por Wilton. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Wilton fugiu do local após o crime. A polícia está em busca do acusado e a ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).