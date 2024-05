Uma sacola plástica contendo 14 cápsulas de cocaína, 12 buchas de maconha, quatro pedras de crack, um rádio transmissor e um celular - Divulgação/PM

Cabo Frio - Um adolescente de 16 anos foi detido por crime análogo ao tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (10), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada às 9h30, no bairro Manoel Corrêa, na Rua 7.

O menor foi detido após a Polícia Militar receber denúncias anônimas de que um elemento, utilizando uma bicicleta, estaria vendendo ilícitos na localidade e escondendo parte do material numa área de mata na mesma rua. Uma guarnição procedeu ao local para averiguar as informações e abordou um elemento com características semelhantes às denunciadas. Com ele, foi apreendida uma sacola plástica contendo 14 cápsulas de cocaína, 12 buchas de maconha, quatro pedras de crack, um rádio transmissor e um celular.

Foram realizadas buscas pela localidade, e, em uma área de mata, os policiais lograram êxito em encontrar o restante do material, 31 cápsulas de cocaína, 42 pedras de crack e 72 buchas de maconha. Diante dos fatos, o menor, juntamente ao material entorpecente, foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio). Lá, ele permaneceu detido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos.