Uma bolsa preta contendo a placa da motocicleta, pertences pessoais e uma bucha de maconha Divulgação/PM

Publicado 10/05/2024 16:45

Cabo Frio - Na madrugada desta quinta-feira (9), agentes da Polícia Militar detiveram dois jovens durante um ‘rolezinho’ na Rua 13 de Novembro, no Centro de Cabo Frio.

A ação teve início após a equipe receber informações sobre um grupo de motos realizando o chamado ‘rolezinho’, uma prática que consiste em reunir-se em locais públicos com motocicletas para realizar manobras perigosas e perturbar o sossego da população.

Ao chegarem ao local, os policiais observaram uma motocicleta sem placa e deram ordem de parada aos ocupantes, que entraram em fuga. Após uma breve perseguição, os suspeitos foram detidos.

Na abordagem, foi encontrada com um dos envolvidos, de 17 anos, uma bolsa preta contendo a placa da motocicleta, pertences pessoais e uma bucha de maconha. Já com o outro, identificado como M.B.D.O.S., de 18, nada de ilícito foi apreendido.

Os dois foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o menor foi autuado por crime análogo a posse e uso de drogas. Já o maior responderá pelos crimes de dirigir veículo automotor sem documento de habilitação e transitar com velocidade incompatível na via impondo risco ao mesmo ou outrem, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A motocicleta também foi apreendida.