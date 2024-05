Sessão da Câmara Municipal - Reprodução

Sessão da Câmara Municipal Reprodução

Publicado 08/05/2024 14:03

Cabo Frio - A prefeitura de Cabo Frio gerou polêmica ao exonerar mais de 400 funcionários da Secretaria de Saúde, sem que ninguém soubesse da informação. O tema foi debate durante a sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira (7), com a presença de pessoas importantes como o líder do governo, Léo Mendes, o presidente da Câmara, Miguel Alencar, o vereador José Astasuel, líder da oposição, o vereador Jean, representante da autoescola, e a vereadora Alexandra Codesso.



O assunto teve início quando o vereador Josias da Swell (PL) exibiu um vídeo chocante de uma paciente ostomizada. Em seguida, a vereadora Alexandra Codeço dirigiu o discurso diretamente à prefeita Magdala, emocionando-se ao trazer o relato de uma técnica de enfermagem, mãe de um autista, que trabalhou o mês todo e agora não sabe como irá pagar o aluguel e alimentar sua família.



O presidente Miguel Alencar enfatizou a necessidade de ações imediatas, declarando que “não é admissível qualquer pessoa trabalhar e não receber no fim do mês. Essas pessoas precisam receber os salários e isso tem que ser feito o mais rápido possível. Precisamos de uma solução imediata, por folha suplementar”.



Por fim, o vereador Roberto Jesus orientou os servidores exonerados para que “procurem o departamento de Recursos Humanos da saúde”, ressaltando a importância de analisar cada caso individualmente, levando em consideração as especificidades de cada função.



Tanto o líder do governo, Léo Mendes, quanto outros vereadores, expressaram compromisso em “encontrar a melhor solução para todos os envolvidos”. A situação provocou indignação, especialmente diante da afirmação de um suposto “erro no pagamento”, enquanto os trabalhadores aguardam pelos seus salários após um mês de trabalho.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura, mas não recebeu respostas até o fechamento desta matéria.



Confira o vídeo abaixo enviado por um internauta: