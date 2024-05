Duas barracas de camping sendo desmontadas - Rede social

Duas barracas de camping sendo desmontadas

Publicado 08/05/2024 13:43

Cabo Frio - Entre esta segunda (6) e terça-feira (7), duas barracas de camping foram desmontadas da Praia do Forte, em Cabo Frio. As ações foram realizadas pela Guarda Municipal, após denúncias.



O primeiro caso foi registrado na tarde desta segunda, quando agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) foram acionados para verificar a existência de uma barraca próximo ao Lido.



No local, os guardas encontraram a barraca vazia. Eles foram informados por populares de que um cidadão mota a estrutura à noite e, pela manhã, desmontava.



A barraca, montada em local proibido, foi removida e levada para a base do GOP, localizada na orla da Praia do Forte.



Já na manhã desta terça-feira, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da GM removeram outra barraca na Praia do Forte.



Desta vez, os agentes encontraram no local cinco ocupantes. Eles foram orientados a desmontar a estrutura e procurar um local apropriado para acamparem.