07/05/2024 12:13

Cabo Frio - Moradores que frequentam a praça do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, estão indignados com as atitudes da Prefeitura que realiza uma reforma na praça atualmente. Eles denunciam que os materiais utilizados “são velhos, enferrujados e deslocados de outra praça”.



“Tem alguns aqui que já estão até soltando, porque a solda não pega, né? Os ferros são de outro setor, com ferrugem na ponta, marisia. Alguns locais já até soltaram o ferro. Nem uma semana do serviço. Brincadeira”, reclama um morador, que preferiu não se identificar.



As balizas de basquete em uma das quadras da praça, como informa um morador em vídeo, foram retiradas e as atividades dentro do local, proibidas.



“Proibiram andar de patinete, de skate, de jogar altinha e vôlei aqui dentro”, relata.



A reportagem questionou a prefeitura e exigiu esclarecimentos. Em nota, a prefeitura informou que “se trata de reparo no alambrado da quadra poliesportiva da Praça Alfredo Castro de forma paliativa até que a mesma passe pela reforma definitiva, e que a previsão é que o espaço por obras em julho”.



Confira o vídeo: