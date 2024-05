126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio - Divulgação/PM

Publicado 06/05/2024 14:15

Cabo Frio - Um homem de 27 anos, procurado pela justiça, foi preso na tarde de sábado (4) em Cabo Frio.



A operação foi conduzida pela Polícia Militar, através da 1ª Companhia do 25° Batalhão, durante um patrulhamento na Rua Manoel Silva, no Morro do Limão, no bairro Jardim Esperança.



Durante a ronda, os policiais identificaram um indivíduo e procederam com a abordagem. Após uma verificação de antecedentes, foi confirmada a existência de mandados de prisão pendentes, relacionados ao tráfico e associação para o tráfico de drogas.



Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde permaneceu detido.