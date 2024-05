126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação/PM

Cabo Frio - No início da tarde de sexta-feira (3), um homem de 39 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 12h33, no bairro Nova Califórnia, na Rua das Pacas.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição policial, durante operação na localidade, teve a atenção voltada para o elemento, que estava em trânsito na Rua das Pacas. Durante abordagem, dentro do porta-luvas, os oficiais encontraram uma pistola calibre 38 sem registro e com 20 munições intactas.

Diante dos fatos, a equipe procedeu com o elemento para a 126ª DP (Cabo Frio). Lá, ele foi autuado e preso.