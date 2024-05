Acidente - Rede social

Acidente Rede social

Publicado 03/05/2024 15:16

Cabo Frio - Um idoso ficou ferido após um acidente de trânsito no fim da tarde desta quinta-feira (2), na Rua Porto Alegre, em Cabo Frio.



De acordo com informações de testemunhas, o homem estava conduzindo uma motocicleta na direção do Centro quando foi atingido por um carro Onix Activ.



Relatos afirmam que o motorista do carro iria entrar na Rua Salvador, na esquina do bar Limoeiro, e sinalizou a entrada com a seta, mas o motociclista não teria visto.



O motorista prestou socorro à vítima e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O homem foi encaminhado à uma unidade de saúde.