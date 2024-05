Passagem de comando do Batalhão - Renata Cristiane

Passagem de comando do Batalhão Renata Cristiane

Publicado 02/05/2024 17:46

Cabo Frio - Aconteceu na tarde desta terça-feira (30), em Cabo Frio, a passagem de comando do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O coronel Leonardo Oliveira, que estava à frente da unidade desde maio de 2022,



A unidade que a cel Campos atuava é destinada ao acautelamento de militares da corporação que cometeram infrações penais militares ou civis enquanto aguardam julgamento. A troca ocorreu para que cel Oliveira possa dirigir o 12º BPM de Niterói. - Aconteceu na tarde desta terça-feira (30), em Cabo Frio, a passagem de comando do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O coronel Leonardo Oliveira, que estava à frente da unidade desde maio de 2022, deu lugar para a coronel Andreia Campos, que coordenava a Unidade Prisional da Polícia Militar (UPEMERJ), em Niterói A unidade que a cel Campos atuava é destinada ao acautelamento de militares da corporação que cometeram infrações penais militares ou civis enquanto aguardam julgamento. A troca ocorreu para que cel Oliveira possa dirigir o 12º BPM de Niterói.

Passagem de comando do Batalhão Renata Cristiane

Andreia tem mais de 30 anos de experiência na Polícia Militar, com passagens pelas unidades de Magé e Volta Redonda. Nas redes sociais, muitas mulheres comemoraram, destacando que se sentem representadas por este fato, o qual consideram “histórico”.



O evento, que aconteceu na sede do 25º BPM, contou com a presenta de várias autoridades políticas da Região dos Lagos. Dentre elas, de Cabo Frio, esteve a prefeita Magdala Furtado (PV), o secretário de Segurança Pública, André Magalhães, os vereadores Átila Motta (PC do B), Ruy França (CID) e Léo Mendes (MDB), além da superintendente dos Direitos das Mulheres e presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Patrícia Cardinot.



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), acompanhado da secretária de Segurança Pública, Magda Fraga, também prestigiou o evento, assim como a prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL). De São Pedro da Aldeia, compareceu o secretário de Segurança, Diego Alves. De Búzios, o secretário de Segurança Sérgio Ferreira e o presidente da Câmara, Rafael Aguiar (PL).



Já Araruama foi representada pelos vereadores Penha Bernardes (PL) e Oliveira da Guarda (MDB). Os deputados estaduais Franciane Motta (União) e Pedro Ricardo (SDD) também estiveram presentes.



O evento perdurou toda a tarde e contou com momentos emocionantes. Agora, pode-se dizer, oficialmente, que a Região dos Lagos tem a sua primeira comandante. Confira os registros exclusivos feitos pelo Jornal O Dia.