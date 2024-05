Alexandre Kapiche - Reprodução

Alexandre Kapiche Reprodução

Publicado 02/05/2024 13:27

Cabo Frio - O escândalo por trás do - O escândalo por trás do desligamento de Alexandre Kapiche, ex-apresentador dos jornais diários da InterTV , está repercutindo nacionalmente – e com novos desdobramentos. Na segunda (29), a Polícia Civil esteve na sede da emissora para coletar provas acerca das acusações contra o âncora. Nesta terça (30), o assunto foi parar em um dos maiores sites de fofoca da atualidade, o Portal LeoDias

Segundo a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio esteve no local. Detalhes não foram divulgados, para não atrapalhar as investigações. Entretanto, informações extraoficiais apontam que, além de coletar imagens de segurança, os agentes também teriam conduzido entrevistas, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas ou testemunhas relacionadas ao caso.

Relatos extraoficiais também apontam que, diferente do que se imaginava, o suposto vídeo que culminou na demissão de Kapiche teria sido registrado pelas câmeras internas da InterTV, e não pelo celular da vítima. O fato não foi confirmado pelas autoridades.

As investigações tiveram início nesta segunda-feira (29), quando, após grande repercussão do caso – principalmente após a divulgação de uma carta aberta produzida por supostas vítimas do jornalista -, a DEAM de Cabo Frio instaurou um inquérito policial para apurar os crimes de assédio sexual e/ou importunação sexual por parte de Kapiche.

Veja a nota na íntegra:

“Após tomar conhecimento do fato por meio de notícias publicadas em veículos de comunicação e em redes sociais, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio instaurou inquérito policial para apurar os crimes de assédio sexual e/ou importunação sexual. Os agentes estão em diligências em buscas de supostas vítimas e de testemunhas para serem ouvidas e apresentarem mais informações, visando ao esclarecimento de todos os fatos. A investigação está em andamento”.

REPERCUSSÃO NACIONAL

E, para além da Região dos Lagos, a demissão de Kapiche está tomando proporções nacionais, principalmente por conta do silêncio da InterTV, que, mesmo questionada inúmeras vezes, optou por não se pronunciar – ao menos até o momento.

Além de Léo Dias, outros sites, como Metrópoles, O Dia e Contigo! também propagaram a informação. Portais de notícia de outros estado também repercutiram o caso do jornalista.

Diante disso, o Jornal O Dia tentou, mais uma vez, contato com a InterTV. A TV Globo também foi questionada sobre o caso. Até o momento, a reportagem não obteve retorno.

Alexandre Kapiche também não retornou à solicitação de posicionamento. Desde de sua demissão, ocorrida na última sexta-feira (26), o apresentador não aparece nas redes sociais.