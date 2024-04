Agentes da Capitania dos Portos e da Guarda Marítima e Ambiental - Reprodução/ Rede social

Publicado 30/04/2024 15:00

Cabo Frio - Uma ação no final da tarde desta segunda-feira (29), que envolveu agentes da Capitania dos Portos e da Guarda Marítima e Ambiental da prefeitura de Cabo Frio, apreendeu uma rede de 500 metros com malha de 30 milímetros que estava colocada entre a Ponta do Chapéu e a Ilha do Papagaio.



A rede foi recolhida e levada para a base da Guarda Marítima e Ambiental, que fica localizada no Terminal de Transatlânticos no bairro da Passagem.



A rede foi recolhida porque estava colocada no meio da área de navegação e poderia enrolar na hélice de alguma embarcação.