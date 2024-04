Alexandre Kapiche - Rede social

Publicado 29/04/2024 19:09

- Uma verdadeira polêmica rondou a Região dos Lagos após a demissão de Alexandre Kapiche, um dos maiores nomes do jornalismo da InterTV . O âncora foi desligado da afiliada da TV Globo na última sexta-feira (26), após suposta denúncia de assédio. Uma carta aberta, produzida por supostas vítimas do apresentador, foi divulgada à imprensa. No documento, elas afirmam que o diretor de jornalismo da emissora, Rolf Danziger, teria sido conivente aos atos de Kapiche. Em notificação extrajudicial, o diretor negou qualquer complacência em relação aos supostos assédios.Diante da grande repercussão do caso, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio emitiu uma nota informando que vai investigar as denúncias contra Kapiche.A notificação extraoficial foi emitida na noite deste domingo (28), após grande repercussão do texto produzido por quatro mulheres, que contam supostos detalhes sobre o ocorrido. No documento, Rolf contradiz a carta aberta, amplamente divulgada nas redes sociais e replicada por outros portais, negando, veementemente que possuía qualquer ciência prévia sobre o suposto comportamento de Kapiche.Ainda no documento, o diretor de jornalismo da InterTV também nega um possível acobertamento ou conivência em relação aos supostos atos criminosos do ex-apresentador. Rolf também pontuou que jamais foi demitido em outra oportunidade da emissora por assédio moral. Ele solicitou que estes três pontos fossem retirados na matéria.Vale pontuar, mais uma vez, que as informações foram divulgadas após a carta aberta chegar ao canal de denúncias do Jornal O Dia. O texto foi replicado por diversos portais, inclusive, um de Brasília.Informações contidas na carta apontam que a atitude de Kapiche teria sido registrada em vídeo e denunciada aos superiores da emissora. O marido da vítima teria ido até a sede da InterTV, para tirar satisfações com o ex-âncora, que, ainda conforme o documento, teria se escondido na sala de Rolf. Este foi um dos pontos que o texto acusa o diretor de complacência.Até o momento, a InterTV e Kapiche ainda não se pronunciaram sobre o caso. O Jornal entrou em contato com ambos, solicitando posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para qualquer pronunciamento das partes.A única pessoa que se pronunciou até agora — mesmo que indiretamente — foi Mayara Rodrigues, apresentadora da previsão do tempo na InterTV e esposa de Kapiche. No Instagram, ela publicou um story mencionando que ‘conhece e confia na integridade’ do âncora.‘Eu só tenho orgulho de você, meu amor! Hoje e sempre! Você é um homem íntegro e todos sabem disso! Eu te amo!’, escreveu. Ele repostou a mensagem em seguida e agradeceu: ‘Muito obrigado por tudo, meu amor, eu te amo’, disse o jornalista. Desde então, esta foi a única publicação feita por Alexandre até o momento.Já a DEAM de Cabo Frio informou, em nota, que, por intermédio da delegada titular Aline Vilas Bôas, foi determinada a instauração de um inquérito policial para apurar os fatos. Confira:“Após tomar conhecimento do fato por meio de notícias publicadas em veículos de comunicação e em redes sociais, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio instaurou inquérito policial para apurar os crimes de assédio sexual e/ou importunação sexual. Os agentes estão em diligências em buscas de supostas vítimas e de testemunhas para serem ouvidas e apresentarem mais informações, visando ao esclarecimento de todos os fatos. A investigação está em andamento”.