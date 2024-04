Alexandre Kapiche - Rede social

Alexandre Kapiche Rede social

Publicado 29/04/2024 18:58

Cabo Frio - Um assunto polêmico vem ganhando espaço nas redes sociais desde a última sexta-feira (26), quando o âncora do RJ1 na InterTV, Alexandre Kapiche, foi demitido. A informação surgiu de forma controversa, devido à suposta motivação: uma grave acusação de assédio, que teria sido registrada em vídeo.

A informação foi divulgada pelo colunista Viny Soares, do site Manchete RJ. Ele afirma que, após a grave acusação, mas sem especificar o contexto da mesma, o canal abriu uma investigação interna para averiguar a denúncia contra o âncora e encaminhar para as autoridades caso algo seja comprovado.

O caso foi parar na Contigo! e, desde o ocorrido, não se fala em outra coisa na Região dos Lagos. Entretanto, ao público, a InterTV, afiliada da TV Globo no interior do Rio de Janeiro e demais estados, manteve o silêncio até o momento. Nas redes sociais, é possível perceber que as publicações onde Kapiche aparece tiveram os comentários silenciados, para evitar questionamentos que, aos poucos, vêm surgindo aos montes.

Até o momento, a única a se pronunciar — mesmo que indiretamente — sobre o caso foi Mayara Rodrigues, apresentadora da previsão do tempo na InterTV e esposa de Kapiche. No Instagram, ela publicou um story mencionando que ‘conhece e confia na integridade’ do âncora.

‘Eu só tenho orgulho de você, meu amor! Hoje e sempre! Você é um homem íntegro e todos sabem disso! Eu te amo!’, escreveu. Ele repostou a mensagem em seguida e agradeceu: ‘Muito obrigado por tudo, meu amor, eu te amo’, disse o jornalista. Desde então, esta foi a única publicação feita por Alexandre.

Após o suposto motivo vir à tona, uma carta aberta foi enviada ao Jornal O Dia. O texto foi enviado por um número do Reino Unido e conta que esta não foi a única situação de assédio da qual Alexandre Kapiche teria protagonizado.

Confira o texto, que, conforme consta em seu conteúdo, ‘foi redigido por oito mãos, quatro mulheres que sofreram e tiveram não só suas integridades covardemente machucadas, mas também tiveram seus sonhos profissionais destruídos'”:

“De acordo com o Código Penal (art. 216-A), o assédio sexual é o crime de “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, porém, o assédio moral aliado ao sexual deixa tudo ainda mais nojento.

O jornalista Alexandre Kapiche constrangeu, humilhou, atacou e por diversas vezes assediou inúmeras profissionais que passaram pela InterTV, afiliada da Rede Globo no interior do Rio de Janeiro. Muitas passaram, poucas continuaram, basta observar a alta rotatividade de mulheres na redação, todas que pediram desligamento profissional, em comum, haverá assédio sexual, moral ou velado por Alexandre Kapiche.

Importante fato, toda essa sensação de desmandos e abusos começaram a se tornar “normais” após a saída de Cris Armond e a chegada do novo diretor Rolf Danziger, parceiro fiel e ciente dos diversos ataques e covardias recorrentes de Kapiche. Citamos mais uma vez a importância de observar a quantidade imensa de profissionais que se desligaram da InterTV pelo mesmo motivo, Alexandre Kapiche.

Com a recorrência dos ataques e a inércia, ou seria complacência, de Rolf Danziger, profissionais da Intertv começaram a se mobilizar para dar um fim aos abusos de Kapiche, e logo no primeiro dia, há a filmagem de um gesto nojento e covarde que tanto se repetia, dessa vez com uma jornalista casada e mãe, que indignada, levou a reclamação não ao diretor Rolf, mas a superiores da empresa.

Kapiche dava “beijos molhados”, esbarrava com suas mãos em partes íntimas e sempre buscava abraçar ou encostar em colegas de trabalho, essas quando reagiam negativamente a suas investidas, eram maltratadas e tinham sua capacidade profissional diminuída por Kapiche, sempre com apoio de Rolf.

Sua última vitima na emissora, com posse do vídeo que comprova o assédio, exigiu a demissão de Kapiche, a jornalista levou a denúncia para a empresa. A vítima, traumatizada, fez um emocionante relato para sua família, o que levou seu marido a ir até a sede da emissora, enfurecido, para encontrar com Kapiche, que de modo covarde, se escondeu na sala de Rolf Danzinger.

Algumas profissionais que passaram pela InterTV buscaram novas empresas, outras mulheres, após ações traumáticas, desistiram da profissão, entretanto é comum esclarecer que diversas mulheres buscaram apoio psicológico, mesmo sem nenhum respaldo da direção emissora.

Após a confirmação da demissão de Alexandre Kapiche, essa carta aberta está sendo escrita por oito mãos, quatro mulheres que sofreram e tiveram não só suas integridades covardemente machucadas, mas também tiveram seus sonhos profissionais destruídos. Se fará justiça na terra, também justiça divina.

Ps.: caso Alexandre Kapiche desminta uma só virgula desse texto, o vídeo com seus abuso, que levou o desligamento da InterTV, será enviado para a imprensa, o que ainda não foi, por total respeito a vitima”.

Diante da situação, o Jornal entrou em contato com a InterTV e com Alexandre Kapiche, em busca de posicionamentos, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para pronunciamentos.

Com informações de Contigo!