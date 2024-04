Esgoto a céu aberto - Rede social

Publicado 29/04/2024 17:54

Cabo Frio - Um morador do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, que preferiu não se identificar, denunciou um problema de esgoto a céu aberto localizado na Rua Budapeste, n.º 24, próximo à Igreja Presbiteriana, nesta segunda-feira (29).



Segundo ele, faz um mês que a vizinhança vem tentando falar com a Prefeitura para resolver o problema, mas nada é feito. “Está um cheiro insuportável de esgoto dentro de casa. É um absurdo!”, protesta.



“Por coincidência, é onde a prefeita Magdala Furtado, se bem me recordo, entre segunda (22) ou terça-feira (23) inaugurou uma praça de cinco bancos orçada em R$ 52 mil”, afirma o morador.



A reportagem fez contato com a Prefeitura em busca de algum posicionamento e aguarda retorno.