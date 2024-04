UPA de Tamoios - Divulgação

UPA de Tamoios Divulgação

Publicado 29/04/2024 15:09

Cabo Frio - Um menino de apenas 3 anos morreu após se afogar em uma piscina neste sábado (27) em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.

De acordo com informações, o pequeno Pyetro estava brincando quando caiu na piscina e acabou se afogando. Ele chegou a ser socorrido por familiares, que o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

A Prefeitura de Cabo Frio confirmou a entrada do menino na UPA, já em estado grave. Pyetro recebeu os primeiros atendimentos e, devido à gravidade do seu estado, foi transferido para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. Apesar dos esforços da equipe médica, o menino não resistiu e faleceu.

O velório do menino aconteceu no domingo (28) no Ginásio Poliesportivo de Tamoios e o sepultamento foi realizado no cemitério do Âncora, em Rio das Ostras.