Cabo Frio - Apesar do lançamento estar marcado para esta sexta-feira (3), para dar um ‘gostinho’ aos leitores, Chico Otávio e Isabela Palmeira, jornalistas e autores da obra “Queda Livre”, que narra a história de Glaidson Acácio dos Santos, acusado de liderar uma das maiores pirâmides financeiras do Brasil, vão promover uma sessão de autógrafos nesta terça-feira (30), às 19h, na Livraria Travessa, de Botafogo, no Rio de Janeiro.



Também conhecido como ‘Faraó dos Bitcoins’, Glaidson e a esposa, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, ambos presos, iniciaram a pirâmide financeira em Cabo Frio. Inclusive, os autores da obra estão planejando, até o fim de maio, realizar um lançamento extra, na cidade cabo-friense.



A pretensão é que o lançamento da obra aconteça no mesmo dia em que uma aula magna destinada para estudantes da Universidade Veiga de Almeida (UVA). O evento, ainda sem data definida, também deve contar com uma sessão de autógrafos.



Além disso, nesta segunda-feira (29), em entrevista ao Jornal O Dia, Chico contou sobre como ele e Isabela, por três anos, construíram a narrativa da obra, que conta da ascensão à queda de Glaidson e Mirelis, detalhando sobre como eles saíram da pobreza à riqueza; da ostentação às acusações de crimes contra o sistema financeiro, organização criminosa, lavagem de dinheiro e homicídio. Além de expor os bastidores do golpe.



O enredo do livro é resultado de três anos de investigações, com idas e vindas dos autores para a Região dos Lagos em busca de documentos e informações acerca do caso que parou o Brasil. O livro destrincha a história de Glaidson, que de flanelinha, garçom e pastor, virou o ‘Faraó dos Bitcoins’ ao construir um verdadeiro império em Cabo Frio que, posteriormente, foi crescendo deliberadamente.

“Queda Livre” detalha a dinâmica entre fé, ambição e ganância, e como essa combinação resultou na ruína de milhares de pessoas, entre elas famílias de baixa renda e celebridades, todas atraídas pela promessa de lucros rápidos e elevados.



Atraídos pela garantia de juros mensais de 10%, algumas pessoas aplicaram todas as economias, em um movimento que se espalhou pela Região dos Lagos e, depois, por todo o país.



Um exemplo de celebridade que teve prejuízos com a empresa é o humorista Rafael Portugal, de 37 anos, que perdeu R$ 1,2 milhão ao realizar um investimento na empresa do ‘Faraó dos Bitcoins’.



A narrativa é fruto de três anos de investigações e revela como Glaidson, junto com sua esposa Mirelis Yoseline Diaz Zerpa evoluíram de uma vida de dificuldades para uma existência de riqueza extrema, culminando em acusações de fraudes financeiras, associação criminosa, lavagem de dinheiro e homicídio.



Além da publicação, a trajetória de Glaidson também será transformada em filme. Os direitos cinematográficos foram adquiridos pela Morena Filmes, comandada por Mariza Leão e Tiago Rezende. A produção está prevista para iniciar no primeiro semestre de 2025, e o processo de seleção do elenco, incluindo a escolha do ator que dará vida a Glaidson, ainda está em andamento.



Chico Otávio é repórter, escritor e professor de Jornalismo na PUC-Rio. Iniciou a carreira em 1985, na Última Hora, passou pela sucursal do Rio de Janeiro do Grupo Estado, produzindo reportagens para O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Em 1997, transferiu-se para o jornal O Globo, onde trabalhou até 2023. Ganhou seis vezes o Prêmio Esso, em categorias diversas, além de uma menção por melhor contribuição à imprensa.



Isabela Palmeira é jornalista e roteirista. Foi editora da Globonews e repórter do jornal O Globo, tendo recebido um prêmio nacional de jornalismo pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Em suas imersões no Oriente, nos últimos dez anos, estuda sobre autoconhecimento e meditação, o que a leva a um mergulho no ser humano. Com estas experiências, dedica-se a contar histórias em forma de livros, filmes e séries.