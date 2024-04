Demolição dos quiosques - Renata Cristiane

Demolição dos quiosques Renata Cristiane

Publicado 30/04/2024 15:10

Cabo Frio - Acontece na manhã desta terça-feira (30), a demolição dos quiosques da Praia das Conchas, em Cabo Frio. A praia está interditada desde esta segunda (29) para cumprimentos das sentenças judiciais que determinam a desocupação e demolição de quiosques irregularmente erguidos em área ambiental de propriedade da União, atuando sem as devidas autorizações legais.



A Praia das Conchas permanecerá interditada até a conclusão dos trabalhos e o recolhimento dos entulhos. Durante todo o processo, o acesso de automóveis e pedestres será restrito para garantir a segurança. Uma vez que haverá a circulação de caminhões e máquinas pesadas, a Guarda Civil Municipal, Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar e Ambiental vão controlar o acesso à orla.



De acordo com a Prefeitura, sete quiosques serão demolidos ainda nesta terça e outros permanecerão interditados até a demolição. A Cabana do Pescador, muito conhecida, já foi até cenário de novela, permanecerá no local, mas se tornará uma base da Guarda Marítima e Ambiental.



Depois de todo o processo de remoção e limpeza da área, os Quiosqueiros que tiverem os quiosques demolidos/interditados poderão continuar trabalhando na Praia das Conchas na faixa de areia, seguindo os mesmos moldes da Praia do Forte, utilizando barracas, mesas, cadeiras e guarda-sóis que serão desmontados todos os dias.



Além da desocupação e demolição dos quiosques, na terça-feira (30), serão retirados também todos os obstáculos no acesso à Praia das Conchas, conforme a Recomendação n° 08 do Ministério Público Federal (MPF).