Rádio transmissor, além de 260 cápsulas de cocaína, 107 pedras de crack, 46 tiras de maconha Divulgação/PM

Publicado 02/05/2024 13:40

Cabo Frio - Um homem identificado com o vulgo Pezão, de 18 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (1), no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio.

De acordo com informações do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento na Rua Sete, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, portando um rádio transmissor.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e se desfazer do rádio, jogando-o em um terreno baldio. Os policiais realizaram buscas no local e encontraram o rádio transmissor, além de 260 cápsulas de cocaína, 107 pedras de crack, 46 tiras de maconha.

Diante das provas, Pezão foi detido e conduzido à 126ª Delegacia Policial e posteriormente à 127ª DP (Central de Flagrantes), onde foi autuado por associação para o tráfico de drogas. O acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.