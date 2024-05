Veículo incendiado - Divulgação/PM

Veículo incendiado Divulgação/PM

Publicado 02/05/2024 17:24

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (2), um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um veículo incendiado em Gravatá 1, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares que avistaram a fumaça do incêndio. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o cadáver estava completamente carbonizado dentro do automóvel, que também havia sido tomado pelas chamas.

A perícia criminal foi acionada para o local e, após os trabalhos de investigação, o corpo foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O caso está sob investigação da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).