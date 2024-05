Foragido identificado como J.V.S.d.S., de 26 anos - Divulgação/PM

Publicado 02/05/2024 13:49

Cabo Frio - Um homem foragido da Justiça por um duplo homicídio cometido em São Pedro da Aldeia em 2017 foi preso nesta quinta-feira (2) em Cabo Frio. A prisão ocorreu na Rua Érico Coelho, no centro da cidade, após a equipe da Polícia Militar receber informações sobre o paradeiro do acusado.

O criminoso, identificado como J.V.S.d.S., de 26 anos, foi abordado pelos policiais e confessou ser foragido. Segundo a PM, ele teria participado do crime junto com um comparsa após um baile em um clube no centro de São Pedro da Aldeia. As vítimas, Filipe Nascimento e Cássio Rodrigues, ambos com 21 anos na época, foram mortas a tiros.

O acusado foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), onde permanece aguardando transferência para o sistema prisional.