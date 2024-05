Agressor sendo preso - Divulgação/PM

Publicado 03/05/2024 15:37

Cabo Frio - Agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio prenderam, na tarde desta sexta-feira (3), um homem acusado de agredir o próprio filho com uma garrafa de vidro. A prisão ocorreu após a representação do delegado titular da unidade pela prisão preventiva, com base na Lei Henry Borel, em audiência de custódia no plantão judiciário.



O crime foi comunicado à delegacia na noite de quinta-feira (2), após a entrada da criança em uma unidade de saúde, apresentando um profundo corte no pé, resultado da agressão do pai, identificado como V.G.. Diante da gravidade do fato, o delegado titular da 126ª DP imediatamente solicitou a prisão preventiva do agressor.



Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis iniciaram as buscas pelo acusado, que foi localizado escondido em uma construção na laje da casa onde havia agredido o filho. Ao perceber a presença dos agentes, o elemento tentou fugir e resistir à prisão, sendo imobilizado pelos agentes.



O criminoso possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e furto, e havia saído da cadeia em dezembro de 2023. O acusado foi encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.