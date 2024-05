Acidente - Rede social

Publicado 03/05/2024 15:26

Cabo Frio - Um acidente envolvendo carro e duas motos foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (3) no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio.



A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Vinte e Cinco de Dezembro, conhecida como Rua das Vans, e Rua Lecy Gomes da Costa.



Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. O condutor do carro permaneceu no local e prestou socorro aos motociclistas.



As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.