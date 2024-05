Acidente - Rede social

Publicado 03/05/2024 18:29

Cabo Frio - Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas jovens feridas na tarde desta sexta-feira (3), na Rua Dimas Teixeira, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A colisão, que aconteceu por volta das 17h30, envolveu um carro BMW e uma moto 160 cilindradas.



Segundo testemunhas, a moto com duas ocupantes seguia pela Rua Dimas Teixeira quando o carro cruzou a via sem parar no cruzamento, causando a batida. A jovem que estava na garupa da moto, identificada como Maria Eduarda, teria desmaiado com o impacto. Já a outra jovem, que não teve o nome divulgado, se queixou de dores na coluna.



Ambas as vítimas aguardam atendimento do Corpo de Bombeiros, que foi acionado.

