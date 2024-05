Um homem, aparentemente em situação de rua - Rede social

Publicado 03/05/2024 15:42

Cabo Frio - Um homem, aparentemente em situação de rua, foi flagrado tem amedrontado moradoras da região central de Cabo Frio. De acordo com uma denúncia, quando em surto, ele fica pelado e ataca mulheres nas proximidades da Rua Major Belegard.



Uma moradora, que prefere não se identificar, relata ter presenciado diversos ataques e teme pela segurança de sua filha de 11 anos. “Às vezes ele está muito bem, mas na maioria das vezes ele está correndo atrás das pessoas socando, dando tapa. Minha tia, uma senhora de 72 anos, e a vizinha dela também foram atacadas”.



Em uma das vezes, ela estava com a filha quando viu o homem totalmente pelado abrindo um cobertor e mostrando as partes íntimas para pessoas na rua. Ela teve que entrar numa lanchonete com medo e um atendente a acompanhou até em casa.



O medo é tanto que ela afirma que evita atividades ao ar livre, como caminhadas e corridas e até mesmo de sair com o carro, com medo de quele aproveite a brecha do portão eletrônico para entrar.



Nas imagens feitas por ela, é possível ver que o homem fica totalmente nu em frente à uma escola particular. “Tem mocinhas que estudam aqui no colégio, esse cara fica igual um rocambole no papelão. As crianças e adolescentes que passam por ele, não vê, acham que é um papel. Quando ele tem os rompantes, ele sai do nada para poder assustar as pessoas, atacar. Tem dia que está com faca, é uma loucura”, relatou.



A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas ele não estava onde costuma ficar. A denunciante fez os vídeos para que as autoridades possam tomar alguma providência. “Não quero incitar violência, mas alguém do poder público precisa fazer alguma coisa por ele, e por nós. Porque não pode ficar acontecendo isso, porque a gente se priva de fazer as coisas com medo dele, por conta dessas coisas que ele faz. Tem dia que ele tá atacado, ele fura o lixo todo, joga tudo pela rua. É uma doideira”, completou.