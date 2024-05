Polícia militar apreendeu armas de fogo e munições - Divulgação/PM

Polícia militar apreendeu armas de fogo e munições Divulgação/PM

Publicado 06/05/2024 13:58

Cabo Frio - A polícia militar apreendeu armas de fogo e munições, na rua 15, na Reserva do Peró, em Cabo Frio, na noite desta sexta-feira (3).



As apreensões ocorreram durante uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) e a 1ª Companhia Independente da Polícia Militar. As equipes agiram com base em informações obtidas previamente e conseguiram localizar um terreno baldio que servia como esconderijo para armamentos ilícitos.



Após procurar no terreno, os policiais encontraram duas submetralhadoras da marca Taurus, modelos Tauros Millennium (111, 130, 135 e 745), além de 47 munições calibre 9 milímetros e dois carregadores compatíveis.



As armas e munições foram apreendidas e encaminhadas para 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde foram registradas como prova material de atividade criminosa.