214 cápsulas de cocaína, 210 pedras de crack e 42 trouxinhas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 06/05/2024 14:07

Cabo Frio - Uma operação policial desarticulou um esquema de tráfico de drogas, na rua Wilson Rodrigues dos Santos, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na tarde desta sexta-feira (3).



Segundo informações, uma denúncia foi recebida pelos policiais onde um carro da marca Chevrolet, modelo Corsa, cor prata, estaria abastecendo pontos de vendas de drogas na região. Durante a operação, a equipe policial avistou um veículo correspondente à descrição fornecida na denúncia. Ao receber ordem de parada, o elemento tentou fugir, abandonando o carro e adentrando uma residência nas proximidades.



A equipe policial montou um cerco e conseguiu prender o indivíduo. No veículo, os policiais encontraram 214 cápsulas de cocaína, 210 pedras de crack e 42 trouxinhas de maconha.



O homem, de 19 anos, foi conduzido a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia e posteriormente à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



O carro e os entorpecentes foram apreendidos.



Veja o vídeo.