126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Divulgação/PM

Publicado 06/05/2024 14:36

Cabo Frio - Um homem morreu após ser encontrado gravemente ferido na noite deste domingo (5), em Cabo Frio. A vítima, que não foi identificada, foi brutalmente agredida a pauladas e jogada dentro de uma caçamba de lixo na Rua José Loyola, no Recanto das Dunas.

De acordo com informações, populares teriam encontrado o homem ainda com sinais vitais e o levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu ao chegar na unidade médica.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para identificação e exame necroscópico. A Polícia Civil, através da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), investiga o caso como homicídio e busca identificar a autoria do crime.