Um homem em situação de rua foi detido Divulgação/GM

Publicado 08/05/2024 13:56

- Nesta terça-feira (7), um homem em situação de rua foi detido na Praia do Forte, em Cabo Frio, após denúncias de que o mesmo estava importunando moradoras nas ruas da cidade.Segundo a ocorrência, a denúncia partiu de um servidor da Secretaria de Posturas. Após o relato, agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Municipal foram à praia, local onde o homem teria sido visto.Ao avistar a chegada dos guardas municipais, o acusado correu em direção ao mar, em uma tentativa frustrada de fugir, mas foi capturado.Em seguida, o homem foi encaminhado para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão, para o serviço de atendimento à saúde mental.Denúncias apontam que, recentemente, o elemento teria importunado mulheres nas proximidades da Rua Major Belegard, no Centro , e que este tipo de atitude seria frequente, principalmente em momentos de surto. Imagens mostram a ação do suspeito, mas a identidade não foi confirmada.Uma moradora, que prefere não se identificar, relata ter presenciado diversos ataques e teme pela segurança da filha de 11 anos.“Às vezes ele está muito bem, mas na maioria das vezes ele está correndo atrás das pessoas socando, dando tapa. Minha tia, uma senhora de 72 anos, e a vizinha dela também foram atacadas”, afirma.Em outubro do ano passado, o mesmo elemento foi detido, também pela GOP, após dar um soco na cabeça de uma mulher e queimá-la com cigarro dentro de uma farmácia no centro da cidade Por não possuir antecedentes criminais, o homem respondeu ao processo em liberdade.