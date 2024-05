Localização - Reprodução/Rede social

Publicado 10/05/2024 13:15

Cabo Frio - Moradores e empresas que prestam serviços de internet no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, especialmente na região de Unamar, entre as Ruas das Pacas e Tubarão, estão vivendo em clima de medo e insegurança devido à crescente atuação de elementos ligados ao tráfico de drogas.

De acordo com diversas denúncias recebidas pelo Jornal O Dia, empresas de internet e funcionários vêm sendo vítimas de ameaças e atos de violência por parte de criminosos.

As denúncias relatam situações como proibição de prestação de serviços em áreas dominadas pelo tráfico, intimidações e até mesmo sequestro de funcionários.

Segundo um denunciante, que preferiu não ser identificado, na última terça-feira (7), um funcionário da empresa Viamar Telecom teria sido sequestrado por criminosos. O veículo da empresa, utilizado pelo funcionário, também foi incendiado pelos bandidos.

Procurada pelo Jornal O Dia a empresa Viamar Telecom não retornou. Já a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a Corporação é responsável pelo policiamento ostensivo, por prisões em flagrante e pelo cumprimento de mandados de prisão em aberto quando identificados.

“Se algum criminoso for identificado no momento da prática dos crimes narrados, será detido e conduzido à delegacia da área. Fora desse contexto, é necessário procedimento investigativo para chegar aos autores de tais delitos.

Periodicamente, são realizadas reuniões entre o comando e representantes das concessionárias prestadoras de serviços diversos. Recentemente, a SEPM realizou mais uma reunião de alinhamento de ações preventivas e combate a roubo, furtos e ao vandalismo em equipamentos urbanos no estado. O encontro provém da criação do Grupo de Trabalho com as Concessionárias de Serviço Público, criado em 2021, visando integrar essas empresas com a Corporação e demais entidades competentes no âmbito de segurança pública.

O comando da unidade também trabalha junto às delegacias no intuito de identificar os envolvidos em tais ações.

A SEPM ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias sobre tais práticas – o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 – ou, para casos urgentes, realize o acionamento de nossas equipes através da Central ou App 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos culminem com a identificação e prisão dos suspeitos”, finalizou a PMERJ.