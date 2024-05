Jovem assassinado - Divulgação/PM

Publicado 13/05/2024 14:33

Cabo Frio - Um jovem, identificado como Patrick Santana, de 38 anos, foi assassinado a tiros no Boulevard Canal, em Cabo Frio, na manhã deste domingo (12).



De acordo com informações de testemunhas, o crime aconteceu por volta das 5h30. A vítima teria se envolvido em uma briga com um grupo e chegou a ficar desmaiado após agressões, mas tentou voltar para a confusão. Após um tempo, indivíduos efetuaram os disparos de arma de fogo.



Conforme informações de internautas, Patrick era irmão do policial Raibolt, muito conhecido em Armação dos Búzios. Ele tinha diversas passagens criminais, por roubo majorado, estelionato, receptação, entre outros.



A vítima morreu no local. A Polícia Militar foi acionada. O corpo será encaminhado ao IML de Cabo Frio.

