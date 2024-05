Um frasco contendo substância branca análoga à cocaína com um dos indivíduos. No interior do veículo, no banco do motorista, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com numeração suprimida e municiado - Divulgação/PM

Publicado 13/05/2024 14:40

Cabo Frio - A Polícia Militar prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas na madrugada deste domingo (12), no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio.

Conforme a ocorrência policial, uma equipe estava em patrulhamento no bairro quando observou um veículo Chevrolet Onix branco parado em atitude suspeita na Estrada Velha de Búzios com a Rua Rio de Janeiro. Ao realizar a abordagem, os policiais pediram que os ocupantes desembarcassem do carro para revista pessoal.

Durante a revista, foi encontrado um frasco contendo substância branca análoga à cocaína com um dos indivíduos. No interior do veículo, no banco do motorista, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com numeração suprimida e municiado.

Uma revista mais minuciosa no veículo, já na 126ª Delegacia Policial, resultou na apreensão de outro revólver calibre 38, também municiado e com numeração suprimida, escondido no banco traseiro dentro de um coldre.

Diante dos fatos, os acusados, de 31 anos e 34 anos, foram autuados por porte de armas e tráfico de drogas, permanecendo presos à disposição da Justiça. O veículo Chevrolet Onix também foi apreendido e permanece na 126ª DP.