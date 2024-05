Ato contra LGBTIfobia - Reprodução/Rede social

Publicado 14/05/2024 13:17

Cabo Frio - Movimentos Sociais da Região dos Lagos realizarão um ato de levante contra a LGBTIfobia, racismo, feminicídio e violência institucional instaurada na sociedade nesta terça-feira (14), às 18h, na Praça Porto Rocha, em Cabo Frio.



O ato ocorre em protesto contra os últimos acontecimentos na região, como o caso da Ariela Nascimento, assessora da vereadora de Niterói Benny Briolli, agredida fisicamente no último dia 5, em Cabo Frio, no bairro Manoel Corrêa.



Organizadora da manifestação, Angel Queen declara que o caso da Ariela não é um fato isolado.



“O caso da Ariela foi um reflexo profundo da transfobia, racismo e machismo estruturados em nossa sociedade”, diz. “Estive na UPA com o Bruno, namorado da Ariela, e presenciei também a negligência e o desrespeito da instituição que deveria acolher a vítima. Não podemos mais tolerar essa violência, precisamos agir e demandar mudanças estruturais em nossa região.”



A ação conta com o apoio de várias sociedades civis. São elas: Fórum TTRJ, Coletivo Jovem Diferenças, PSOL-Cabo Frio, Movimento de Mulheres, Mulheres do PSOL, Unidade Popular, Movimento de Mulheres Olga Benário, Casa de Referência Inês Etiene, Romeu, Bloco Alternativo Resistência, Sepe Lagos, Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea I e II, Diversiguaba, Grupo Iguais e o mandato do Professor Josemar.

