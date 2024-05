126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) Divulgação/PM

Publicado 14/05/2024 16:09

Cabo Frio - Policiais civis da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizaram uma operação conjunta na segunda-feira (13) para combater a pirataria de internet em Unamar, , no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A ação é um desdobramento da investigação de um caso em que uma empresa de internet foi impedida de operar por traficantes da região.

Durante a fiscalização em uma das empresas de internet, os agentes encontraram um cabo de 15 metros raspado, conectado diretamente ao servidor da empresa. Essa prática configura furto de sinal, caracterizando pirataria de internet. Diante da constatação, todos os equipamentos da empresa foram apreendidos e a perícia criminal foi acionada para analisar o material. Os funcionários da empresa foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento e auxiliar na investigação.

A Polícia Civil segue investigando o caso e intensificando as ações para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos nesse crime. A corporação reforça a importância da regularização dos serviços de internet e do combate à pirataria, que prejudica a qualidade do serviço prestado à população e configura crime.