Jorge Teles Schumacker, de 41 anosDivulgação/PM

Publicado 15/05/2024 13:42

Cabo Frio - Um homem foi morto a tiros e teve a casa incendiada neste terça-feira (14) no Condomínio Monte Carlo, do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A vítima foi identificada como Jorge Teles Schumacker, de 41 anos.

A polícia foi acionada por um familiar da vítima, que ouviu os disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, as autoridades encontraram a casa consumida pelas chamas, que também atingiram o carro de Jorge. O homem já estava em óbito, caído ao chão.

Ainda de acordo com informações, a esposa e os filhos de Jorge conseguiram sair da residência pulando pela janela do imóvel.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.