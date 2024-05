Assaltos - Reprodução

Assaltos Reprodução

Publicado 15/05/2024 16:34

Cabo Frio - Moradores do Braga, em Cabo Frio, estão denunciando uma onda de furtos pelas redondezas do bairro. Segundo denúncias, as ocorrências têm sido frequentes, com elementos forçando a entrada nas casas para levar os mais diversos objetos. Nesta terça-feira (14), câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos.



Apesar do vídeo ser de uma rua em específico, a população local afirma que diversos outros logradouros têm registrado o mesmo problema. “Estamos com medo”, diz uma moradora, que preferiu não se identificar.



Nas imagens, os três elementos esperam um um homem, ou um carro, passar, e depois voltam, “fingindo costume”, enquanto aguardam a rua ficar deserta. Em seguida, eles tentam, de alguma forma, adentrar a residência, forçando o trinco e o portão.



A ação foi registrada por volta das 21h26 e durou cerca de três minutos. Ao não conseguirem sucesso em invadir a casa, os meliantes vão embora. Relatos apontam que ocorrências do tipo são recorrentes e que os elementos também costumam pular muros, quando possível.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com as polícias Militar e Civil, questionando se as autoridades já receberam denúncias sobre estes casos e quais providências estão sendo tomadas para solucionar o problema.



Em nota, a Polícia Militar ressaltou que imagens de circuitos de segurança devem ser submetidas a procedimentos investigativos e enviou a seguinte nota:



“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o 25º BPM (Cabo Frio) segue com o policiamento ordinário no Bairro de Braga, intensificando as ações ostensivas, as abordagens e devidas verificações em relação a cidadãos em atitude suspeita.



Criminosos interceptados em ações flagrantes e/ou foragidos da Justiça serão de imediato presos pelas equipes.



A unidade também trabalha em conjunto com a delegacia da área no sentido de identificar e localizar os envolvidos em tais ações.



Vale reforçar que a colaboração da população é fundamental para a estratégia de segurança na região, com os acionamentos da Polícia Militar através do App 190 RJ e via Central 190, assim como através do envio de informações pelo Disque-Denúncia (21 2253-1177) e através dos registros de ocorrência em delegacias”.



A Polícia Civil ainda não retornou.