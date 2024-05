Criminoso, identificado como Wilton Stefano da Silva Leonardo - Divulgação/PM

Publicado 16/05/2024 14:22

Cabo Frio - Um homem acusado de matar o próprio irmão e o pai foi preso em Cabo Frio nesta quarta-feira (15). Segundo a polícia, o criminoso, identificado como Wilton Stefano da Silva Leonardo foi capturado andando pela rua desorientado.

No momento da abordagem, ainda de acordo com as autoridades Wilton dizia que havia apenas se defendido e que “eles teriam tentado matá-lo”.

O crime aconteceu durante a madrugada, durante uma briga familiar no Condomínio Monte Carlo, do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança. Willian Rafael da Silva, irmão do preso, morreu ainda no local com golpes de facada. O pai deles, Ivanildo Leonardo, também foi esfaqueado e chegou a ser socorrido para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

No local dos homicídios, a polícia recuperou uma arma e contatou que a mesma havia sido disparada por duas vezes, mas nenhum projetil foi arrecadado.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).