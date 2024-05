À esquerda, o produtor cultural cabo-friense Diogo Mello; à direita, o secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Lima Sampaio - Reprodução/Rede social

Publicado 15/05/2024 18:15

Cabo Frio - Fazedores de cultura e artistas locais estão denunciando a falta de respostas e eficiência nos repasses das verbas dos editais da Lei Paulo Gustavo em Cabo Frio. Eles dizem que, embora o dinheiro já esteja nos cofres públicos desde o ano passado, não houve convocação para assinar o termo e, tampouco, previsão de pagamento.



“Enquanto isso, nos municípios vizinhos, os artistas já receberam seus pagamentos”, denuncia um artista local.



Segundo apuração do Jornal O Dia, pessoas teriam sido contratadas por um cachê de R$ 300 para trabalhar na semana ‘Teixeira e Sousa’ em março último, mas até agora não receberam.



Ainda conforme a denúncia, a secretaria de Cultura também não teria divulgado nem lançado o prêmio Teixeira e Sousa de Literatura, programado para ser lançado durante a programação, “sem dar qualquer explicação sobre o atraso”.



Uma equipe técnica teria sido anunciada para agilizar os trabalhos na pasta da Cultura, porém, como informam os artistas, tal ação não surtiu efeito, “uma vez que agora os artistas teriam menos informações devido à falta de contato, comunicação e proximidade com a equipe de fora da cidade”.



“Esta situação é preocupante e precisa ser resolvida urgentemente para garantir que a verba destinada chegue aos artistas locais”, pedem.



A reportagem entrou em contato com a secretaria de Cultura para saber o posicionamento oficial, mas ainda não obteve retorno.



Em vídeo, Diogo Mello, que é um dos produtores culturais do município, expressou sua indignação. Assista: