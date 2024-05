jabutis e o papagaio - Divulgação/PM

Publicado 16/05/2024 16:07

Cabo Frio - Nesta segunda-feira (13), a polícia ambiental apreendeu sete jabutis e um papagaio verdadeiro mantidos ilegalmente em Cabo Frio, no bairro Nova Califórnia. A ocorrência foi registrada após denúncia ao Linha Verde de que uma mulher mantinha os animais silvestres em um cativeiro no interior de um condomínio na Rua Projetada 7.

De acordo com a ocorrência, no local, os policiais encontraram os jabutis e o papagaio na situação descrita pelo denunciante. Após presenciarem a cena, os agentes questionaram à responsável sobre as documentações necessárias para a criação dos animais. Nada foi apresentado em resposta.

Diante dos fatos, os agentes recolheram os animais e procederam com a acusada para a 126ª DP (Cabo Frio), onde a ocorrência foi registrada conforme o artigo 29 da lei 9605/98, relacionada a crimes ambientais.

Posteriormente, os animais foram transportados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, na Baixada Fluminense.

O Linha Verde é um programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente. Para denunciar, a população pode utilizar os telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”.

É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).