Corpo de homem é encontrado - Rede social

Publicado 16/05/2024 15:40

Cabo Frio - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (16) nas pedras da Praia Brava, em Cabo Frio.

De acordo com a Guarda Municipal de Cabo Frio, por volta das 10h30, a equipe de plantão do Grupamento Marítimo e Ambiental da Guarda na Ilha do Japonês recebeu um chamado de um dono de quiosque informando sobre a presença de um corpo nas pedras da praia. Ao chegarem ao local, os agentes, junto com bombeiros e policiais militares, confirmaram a ocorrência.

A vítima, um homem pardo de aproximadamente 35 anos, já estava sem vida. A principal suspeita é que a pessoa tenha sofrido um acidente ao cair nas pedras, resultando em óbito.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a devida identificação e para a realização da perícia necroscópica. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do ocorrido.