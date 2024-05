4.860 pedras de crack - Divulgação/PM

Publicado 17/05/2024 13:42

Cabo Frio - Uma farta quantidade de pedras de crack foi apreendida na tarde desta quinta-feira (16) em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Favela do Lixo.



De acordo com a Polícia Militar, os entorpecentes foram identificados após uma guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) receber denúncias de que criminosos estariam armazenando drogas na área das dunas.



A equipe procedeu ao local de imediato e, após buscas, logrou êxito em encontrar o total de 4.860 pedras de crack. Os responsáveis pelos entorpecentes não estavam no local.



Diante dos fatos, as drogas foram recolhidas e encaminhadas para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceram apreendidas. Ninguém foi preso durante a operação.