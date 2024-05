Carro atingido - Divulgação/PM

Publicado 20/05/2024 13:39

Cabo Frio - Um motoboy foi vítima de um roubo na noite desta sexta-feira (17), no bairro Peró, em Cabo Frio. O crime aconteceu na Rua Aurora e um automóvel que estava estacionado na via foi atingido pelos disparos de arma de fogo feitos pelo criminoso.



Segundo informações, a vítima estava realizando uma entrega quando foi abordada por um assaltante armado. O entregador desceu da moto, que teria apresentado problemas mecânicos e se recusado a ligar.

Diante da dificuldade de ligar o veículo, o assaltante tentou atirar na vítima, que conseguiu escapar. Após ligar o veículo, o assaltante também colidiu com o carro de um morador da região, que não tinha relação com o crime. Em seguida, o elemento fugiu levando a moto da vítima.



O veículo, que possuía sistema de rastreamento, foi localizada horas depois no Alecrim, em São Pedro da Aldeia, e, segundo informações, recuperado pela Polícia Militar. A corporação não confirmou o fato.