Quiosque desaba - Reprodução/Rede social

Quiosque desaba Reprodução/Rede social

Publicado 23/05/2024 15:24

Cabo Frio - O quiosque Lourival Roots, localizado na Praia das Conchas, em Cabo Frio, foi interditado no início da tarde desta quarta-feira (22), após a queda da varanda externa, fato que levou estudantes da UERJ a serem atendidas na UPA do Parque Burle.



O incidente foi registrado no período da manhã, quando o grupo de aproximadamente 60 estudantes, ignorando a interdição dos quiosques e da orla, esteve no local. Eles se posicionaram em cima do pavimento da varanda, que não suportou o peso e desabou. De acordo com a prefeitura, cinco pessoas se feriram levemente e, após os atendimentos médicos, foram liberadas.



O município pontuou, também, que o local contava com inúmeros cartazes informando sobre sua interdição.



Após o ocorrido, o secretário interino de Obras e Serviços Públicos, Luciano Silveira, e o superintendente de Defesa Civil, Márcio Soren, estiveram no local, onde foi constatado a deterioração da laje e a necessidade de nova interdição. Conforme a prefeitura, o quiosque Lourival Roots é um dos três que ainda possuem ação tramitando na Justiça e, por essa razão, ainda não teve ordem de demolição expedida.



Moradores que acompanharam a ação de fiscalização afirmam que a “estrutura do quiosque é muito antiga, sendo inviável frequentar o estabelecimento, principalmente após a demolição dos outros”. “Um comércio amarrava no outro”, disse o denunciante.



“Olha o que aconteceu. E se fosse uma criança ou um cliente? De novo notícia negativa para a nossa cidade”, continuou.



Ao Jornal O Dia, a prefeitura informou que “a Praia das Conchas segue com acesso interditado, para a segurança dos banhistas, já que na área onde ficavam os quiosques demolidos ainda há escombros que estão sendo retirados”.



Destacou, ainda, que, nesta semana, o município vai promover uma força tarefa para a retirada do entulho da orla”.



No dia 30 de abril, sete quiosques foram demolidos, em cumprimentos das sentenças judiciais transitadas em julgado, proferidas pela Justiça Federal – Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia – SJRJ, que condenaram o Município de Cabo Frio na obrigação de Desocupação e Demolição de Quiosques irregularmente erguidos em área ambiental de propriedade da União, atuando sem as devidas autorizações legais.