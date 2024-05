Elemento armado e com diversas anotações criminais é preso em Cabo Frio - Divulgação/ PM

Publicado 28/05/2024 19:57

CABO FRIO - Um homem com diversas anotações criminais por tráfico de drogas e homicídio foi preso na madrugada desta terça-feira (28) no Morro do Limão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A ação aconteceu durante uma patrulha da equipe na Rua da Pipoca, na Grande Jardim Esperança.

Os policiais avistaram dois indivíduos na Rua do Forno que, ao perceberem a presença da equipe, correram em direção a um terreno baldio. Um dos elementos, identificado como L.D.J.S.S., conhecido como “LC” ou “Pelezinho”, foi detido após dispensar um revólver calibre 32 no chão. O outro envolvido conseguiu fugir pulando um muro.

O acusado capturado possui diversas anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio. Ao ser revistado, além do revólver, a equipe encontrou com ele três munições calibre ponto 40, um rádio transmissor e um aparelho celular.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas. Ele permanece preso à disposição da Justiça.