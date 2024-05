Três homens são presos por tráfico de drogas na Região dos Lagos - Divulgação/ PM

Três homens são presos por tráfico de drogas na Região dos LagosDivulgação/ PM

Publicado 28/05/2024 19:26

CABO FRIO - Na tarde e noite da última segunda-feira (27), três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Cabo Frio e Araruama, durante ações realizadas por equipes da Polícia Militar.



Em Cabo Frio, no bairro São Cristóvão, policiais prenderam um homem de 24 anos, conhecido como “Maluquinho”, que já possuía três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. Durante a abordagem, o acusado tentou fugir, mas foi capturado com 351 pedras de crack, 40 tiras de maconha, um aparelho celular e R$ 75 em espécie.

No bairro Porto do Carro, um homem de 19 anos foi preso após denúncias anônimas. O acusado estava com uma sacola contendo 340 cápsulas de cocaína, 58 pedras de crack e 35 buchas de maconha. Ele também dispensou outra sacola com drogas durante a fuga, que foi encontrada em um terreno baldio.