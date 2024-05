Suspeitos de flanelagem - Divulgação/PM

Suspeitos de flanelagem Divulgação/PM

Publicado 31/05/2024 15:43

Cabo Frio - Os agentes da ROMU e do GOP da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, juntamente com a Fiscalização de Posturas e o 25º BPM, realizaram nesta quinta-feira (30) uma operação na orla da Praia do Forte para combater a prática de flanelagem na cidade.



Durante a operação, um agente à paisana alertou sobre a presença de três homens suspeitos de flanelagem próximos à Praça da Cidadania.



No local indicado, os três suspeitos foram abordados. Após a verificação das suas situações criminais, dois homens foram liberados.



O terceiro suspeito, após desacatar as autoridades e chutar a porta de uma viatura, foi contido e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia. Ele deverá responder por desacato.



Veja o vídeo.