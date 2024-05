126ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

Publicado 31/05/2024 14:26

Cabo Frio - A Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, coordenou uma operação na noite desta quarta-feira (29) para cumprir um mandado de prisão na Estrada de Búzios, na Praça Agenor dos Santos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



A ação, realizada pela equipe do serviço reservado da Polícia Militar (P2), ala Delta, em colaboração com a Polícia Federal e a 126ª Delegacia de Polícia, resultou na detenção de um homem de 33 anos, que estava com mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio.



O indivíduo possuía registros criminais por roubo, homicídio qualificado e corrupção.



Diante dos fatos, a operação, que contou com o apoio da equipe da P2 e da 126ª DP para monitoramento, foi concluída sem incidentes na referida localidade.