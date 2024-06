Moto presa - Divulgação/PM

Publicado 31/05/2024 18:26

Cabo Frio - Um motociclista foi preso na tarde desta sexta-feira (31) após realizar manobras perigosas na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, na Vila Nova, em Cabo Frio. A ação da Polícia Militar, realizada em conjunto com o Detran, flagrou o momento em que o condutor, identificado como A.D.S.N., de 26 anos, colocava em risco a vida de pedestres e outros veículos.

Segundo informações da corporação, a equipe da moto patrulha observou o motociclista realizando manobras de exibicionismo, como empinar a moto e fazer zigue-zague em alta velocidade, no momento em que um senhor e uma criança atravessavam a faixa de pedestres. Diante da situação de risco, os policiais realizaram a abordagem do condutor, que foi encaminhado, junto com a motocicleta, à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Na delegacia, A.D.S.N. foi autuado por direção perigosa, ele permaneceu preso e a moto foi apreendida.