Vítima foi encontrada morta - Divulgação/PM

Publicado 31/05/2024 18:32

Cabo Frio - Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta em uma residência no bairro Nova Vila Verde, em Cabo Frio, na tarde desta sexta-feira (31). A vítima apresentava marcas de estrangulamento no pescoço.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram o pedido de socorro de uma criança dentro da residência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher morta em cima da cama.

De acordo com populares, a vítima e o companheiro estavam morando no bairro há cerca de quatro meses. O homem não foi encontrado no local. Ele também foi procurado no trabalho pela polícia, mas não foi localizado.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.